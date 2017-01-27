Ижевск. Удмуртия. Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с Камазом в Удмуртии. Мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности за езду без прав. Авария произошла в Малопургинском районе. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 27 января 2017 года

Обналичивание денег:

В Ижевске несколько человек обвинили в обналичивании 800 миллионов рублей. Для этого они создали теневой банк. Жителям республики грозит до 7 лет тюрьмы. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Новая медиагруппа:

Новая медиагруппа «КОМОС - МЕДИА» появилась в Удмуртии. В ее состав вошли несколько федеральных и региональных СМИ, LOVE RADIO и сеть билбордов в Ижевске и Завьяловском районе. Управляющим «КОМОС - МЕДИА» назначен Сергей Макаров.

Приравняли к табаку:

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили приравнять электронную сигарету к табаку. Об этом сообщила первый зампред Госсовета республики Светлана Кривилева.

Присвоение денег:

Заместитель главного врача детской городской клинической больницы №7 в Ижевске украла 1,1 млн рублей. Как рассказал журналистам помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Станислав Котов, женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Погода в Удмуртии:

В выходные дни на территории Удмуртии похолодает до -20 градусов по Цельсию. Ожидается преимущественно сухая и тихая погода. В понедельник днем столбики термометров опустятся до минус 12, минус 17 градусов.

Поправки в закон:

Депутаты Государственного совета Удмуртии вышли с инициативой внести поправки в четыре федеральных закона. Они коснутся законов «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О средствах массовой информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Домашнее поражение:

«Ижсталь» на домашнем льду уступила «Рязани». Встреча с соседями по турнирной таблице закончилась со счетом 4:1 в пользу гостевого коллектива. Сейчас «сталевары» располагаются на 19 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 61 очко.

Штраф за снег:

Нарушения по очистке дорог и пешеходных переходов от снежных валов выявлены на 10 улицах Ижевска. Как рассказал журналистам прокурор Ленинского района Ижевска, старший советник юстиции Андрей Марков, возбуждены административные производства в отношение должностного лица.