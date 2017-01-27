Москва. Легкие истребители военно-космических сил России заменят новейшими МиГ-35. По данным Газеты, об этом рассказал главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев на презентации нового самолета.

«Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс. <…> Нам нужны самолеты именно такие, которые могли бы эту задачу решить, и 3,5 тысячи километров, которые может лететь МиГ-35, — нас это очень устраивает», — заявил Бондарев.

Он подчеркнул, что новейший легкий истребитель необходим для решения локальных задач, аналогичных тем, что стоят в Сирии.

По данным президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, испытания нового истребителя МиГ-35 должны быть завершены до 2019 года, когда самолет планируется «запустить в серию».