Ижевск. Удмуртия. Срок ареста бывшего зампреда Гордумы Ижевска Василия Шаталова продлили на 3 месяца, до 19 апреля. Об этом ИА Сусанин рассказала пресс-секретарь Первомайского районного суда Ольга Порцева.

По её словам, на то же время суд продлил срок домашнего ареста супруги Шаталова Яны Кузнецовой.

Напомним, Шаталов и Кузнецова обвиняются в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета. Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе. Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска.

Василия Шаталова задержали в июле 2015 года в Нижнем Новгороде. Во время расследования народный избранник, обвиняемый в мошенничестве, пояснил, что собирался покончить с собой из-за проблем супруги. После инцидента Шаталова поместили в СИЗО.