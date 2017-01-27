Бишкек. Киргизия. Эксперты планируют закончить расшифровку черных ящиков турецкого грузового «Боинга», разбившегося под Бишкеком, к 30 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ожидается, что к понедельнику (30 января) будут расшифрованы все бортовые самописцы. Запись на них достаточно хорошая для того, чтобы лечь в основу формирования предварительных версий случившегося и прояснить картину трагедии», - цитирует агентство слова источника, знакомого с ходом расследования.

В свою очередь представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК), специалисты которого ведут расследование трагедии, «выразили надежду на скорое завершение работы над бортовыми самописцами».

«Надеемся, что эта работа будет в скором времени завершена, и в ближайшие дни мы узнаем о первых результатах», - пояснили в МАК.

Самолет «Боинг 747-400» турецкой авиакомпании, летевший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул разбился неподалеку от аэропорта «Манас» в Бишкеке, рухнув на дачный поселок. Жертвами трагедии стали 43 человека. Большинство из них погибли на земле.

Авиакырсыктын себептери иликтенүүдө / 17.01.17 / НТС