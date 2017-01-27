Астраханская область. Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России, останки обнаружили в брандвахте в раскатной части дельты реки Волги.

Известно, что двое сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте отправились в дельту Волги с профилактическим выездом. Их служебный катер нашли рядом с брандвахтой.

«Как установлено, нахождение на брандвахте сотрудников полиции вызвано остановкой на ночевку в связи с ухудшением погодных условий в пути следования», - отмечается в сообщении ведомства.

Останки погибших отправили на экспертизу. По факту происшествия проводится проверка.