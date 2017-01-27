Москва. Россияне предложили отправить скандально известного актера Никиту Джигурду на принудительное лечение в «психиатрическую или реабилитационную клинику». Как пишут Дни.ру, в сети появилась соответствующая петиция.

Сам же артист считает себя нормальным и заявил, что тем, что его предал, будет стыдно.

«Как в фильме «Любить по русски» – я одержУ ПОБЕДУ – и будет стыдно тем, кто нагрузки не выдержал и ДЖИГУРДУ прЕдал!» – ответил на предложение жителей страны актер.

Ранее продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в открытом письме признался, что когда-то считал Джигурду прекрасным актером, но сейчас Никита изменился до неузнаваемости.

«Никита Джигурда – худшее из того, что могло быть в моей жизни. Похоже, он действительно свихнулся от завещанного ему миллиарда. А ведь я знал его прекрасным театральным актером, блистательно игравшим и в кино», - цитирует издание слова Алибасова.