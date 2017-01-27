Харьков. Украина. Житель одного из сел в Харьковской области устроил переполох в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Как пишет Life, мужчина своими вопросами поставил ведущего в тупик.

«У меня как у селянина сложилось впечатление, что Европа становится нашим врагом номер один. И когда пресловутый Янукович разглядел, что на самом деле это несёт нашей стране, он отказался от договора об интеграции», - заявил телезритель.

Мужчина заявил, что властям Украины надо думать не о конфликте в Донбассе, а о развитии экономике, поддержке инвалидов и пенсионеров.

Третьим вопросом стал Крым.

«Вы все часто говорите «агрессор», а меня удивляет: почему «агрессор» в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, и так далее. Получается, кто агрессор тогда?» — поинтересовался харьковчанин.

Ведущий телеканала не смог подобрать слов, чтобы прервать двухминутный монолог дозвонившегося в эфир телезрителя. Ему пришлось молча выслушать вопросы харьковчанина, а затем, как ни в чём не бывало, продолжить передачу.