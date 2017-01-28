Ижевск. Удмуртия. Ижевский фестиваль «Всемирный день пельменя» получил премию «Серебряный лучник» - Приволжье. Об этом сообщается в официальной группе национальной премии в области развития общественных связей в соцсети ВКонтакте.

Награждение победителей VI Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье состоялось накануне, 27 января, в Нижнем Новгороде. «День пельменя» одержал победу в номинации «Продвижение культуры и исторического наследия». Награду фестиваль из Ижевска разделил с проектом «Восстановление парка Победы» (Нижний Новгород).

Напомним, в шорт-лист награды вошли четыре проекта из Ижевска: «I Международная школа бизнеса. Российско-китайский рынок», «Открытка из Ижевска», «Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу» и фестиваль «Всемирный день пельменя».