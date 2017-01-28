Норфолк. Великобритания. Известный актер Джон Винсент Хёрт скончался в графстве Норфолк в Великобритании. Как сообщает Life, артисту было 77 лет.

Джон Херт начинал карьеру в театре. Внимание Голливуда привлёк в 1966 году, сыграв в оскароносной драме «Человек на все времена». Потом долгое время работал на телевидении.

Дважды номинировался на «Оскар», за фильм «Полуночный экспресс» (1978, премии «Золотой глобус» и BAFTA) и за роль Джона Меррика линчевском «Человеке-слоне» (1980, премия BAFTA).

Широкой публике также известен по ролям второго плана в фильмах «Чужой» (1979), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008). В высокобюджетной экранизации антиутопии «1984» исполнил главную роль Уинстона Смита.

Как пишет «Гарри Поттер Вики», Херт получил популярность среди поклонников сериала «Доктор Кто» (1963-наши дни). Исполнил в нём роль Военного Доктора, который был промежуточным воплощением между Восьмым и Девятым Докторами. Появлялся в двух сериях — Имя Доктора и юбилейном спецвыпуске, посвящённом пятидесятилетию сериала - День Доктора (2013).

В серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Херт сыграл изготовителя волшебных палочек Гаррика Олливандера.