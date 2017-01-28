Сочи. Краснодарский край. Причиной крушения ТУ-154 Минобороны России в Сочи стали ошибки экипажа. Как пишет Лента, «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы сообщил о том, что все системы самолета исправно работали до столкновения с водой.

Ранее, по итогам взрывотехнической экспертизы, была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа. В настоящее время изучаются действия летчиков во время взлета Ту-154.

Расследованию мешают устаревшие самописцы, записывающие данные на магнитную пленку. В центре ВВС не оказалось специалистов для работы с таким устройством.

Лайнер Минобороны потерпел крушение на пути следования в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие и известная правозащитница Елизавета Глинка. На данный момент все пассажиры и члены экипажа считаются погибшими.

По данным пресс-службы Минобороны России, несколько тел жертв доставили в Москву, одного из погибших уже опознали родственники.

Напомним, ранее ФСБ назвала 4 возможные причины крушения лайнера. Теракта среди них нет.