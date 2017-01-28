Игра. Удмуртия. 35-летний житель Удмуртии и его 59-летний отце замерзли насмерть в своем доме. По данным Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в селе Лоза Игринского района.

«Мужчины при жизни злоупотребляли спиртными напитками. 23 января родственнице, которая пришли их проведать, никто не открыл дверь. Женщина вновь пришла утром 26 января и обнаружила, что мужчины скончались», - отмечается в сообщении

При проверке следователи выяснили, что в доме, где погибли мужчины, отсутствует отопление. Видимых повреждений на телах скончавшихся не нашли, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что игринцы замерзли.