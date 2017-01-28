Ижевск. Удмуртия. Новое здание школы №20 построят в Ижевске по федеральной программе. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, старое здание образовательного учреждения было построено еще в 1952 году.

Школа №20, расположенная на улице Леваневского, стала третьей в Ижевске, попавшей в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Всего у школы три здания, одно из них законсервировано.

«Часть учеников этой образовательной организации обучаются в близлежащей школе № 10. Для остальных образовательный процесс организован в двух корпусах школы № 20», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее решался вопрос об объединении указанных школ, но потом городские власти отказались от этой идеи.

В течение 2017 года планируется подготовить проектную документацию и начать строительство. На время проведения работы учеников школы №20 переведут в ближайшие школы №6, 10 и 55.