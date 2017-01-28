Минск. Белоруссия. Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщила дочь артиста.

«...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной», - написала Анастасия Тиханович.

Певцу было 64 года.

Стоит отметить, что в последний год своей жизни Александр Тиханович тяжело болел. В связи с ухудшением его состояния отменили концерт «Верасов» в Ижевске, который должен был состояться в декабре.