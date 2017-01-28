Москва. Автомобиль скандально-известной девушки-стритрейсера Мары Багдасарян задержали в Москве. Как пишут Известия, сотрудники ГИБДД остановили машину за нарушение ПДД.

«После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен. Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей», - цитирует издание слова стражей порядка.

Сама девушка находилась на пассажирском сидении.

Багдасарян известна как злостная нарушительница правил дорожного движения. В декабре 2016 года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях девушки. В качестве наказания ей назначили штрафы, 595 часов обязательных работ, а также административные аресты — на 10 и 14 суток.

20 января Савеловская прокуратура Москвы подала иск о лишении девушки прав вождения. Суд назначен на 9 февраля. Напомним, в ноябре 2016 года дело о нарушениях ПДД участницей гонки на Gelandewagen в Москве передали в суд. Тогда было известно о 16 неоплаченных штрафах Мары Багдасарян за нарушения ПДД.