Париж. Франция. Продажу сладких напитков, в том числе газировки, ограничили во Франции. Как сообщают Вести.ру, сделано это ради борьбы с ожирением и диабетом.

Ограничения касаются не только магазинов, но и кафе и ресторанов. Более того, запрещена установка аппаратов с неограниченным доступом к сладким напиткам, а также их бесплатное распространение. Дело в том, что в ресторанах быстрого питания после покупки одного стакана можно подливать сколько угодно газировки.

Стоит отметить, что проблема ожирения во Франции стоит не настолько остро, как в других европейских странах. От лишнего веса в стране страдают только 15% населения.