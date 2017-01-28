Ижевск. Удмуртия. Прием заявлений от родителей о зачислении детей в первые классы начался в школах Ижевска. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, горожане могут выбрать школу по месту жительства или любое другое образовательное учреждение, если в нем есть свободные места.

28 января начали прием заявлений 16 школ, остальные присоединяться к кампании в понедельник, 30 января. Ранее сообщалось, что запись стартует 1 февраля.

В 2017 году за парты впервые сядут около 9 тыс. малышей. Это на 5,9% больше, чем в минувшем году.

«Все дети, достигшие школьного возраста, будут обеспечены местами в образовательных учреждениях», - отмечается в сообщении городских властей.