Игра. Удмуртия. Жильцы дома для детей-сирот в Игре пожаловались на сырость и плесень в квартирах. По сообщению пресс-службы Общероссийского народного фронта в Удмуртии, активисты движения отправились в поселок, чтобы осмотреть дом, построенный по федеральной программе в 2014 году.

«Первое, что ощущается – это тяжелый воздух с неприятным запахом. Причиной этого является фактически неработающая вентиляция и сырость в подвале. Более того, в подвальном помещении мы обнаружили слив нечистот непосредственно на пол. Из-за ошибок в монтаже стеклопакетов на окнах появилась плесень. Жильцы жалуются, что из-за сырости обои в некоторых местах отходят от стен, да и полы в квартирах очень холодные», – рассказал член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов.

Выяснилось, что подрядчик допустил нарушения при монтаже вентиляционной системы. На чердаке из-за этого на чердаке образуется наледь.

Эксперты ОНФ пришли к выводу, что условия в квартирах негативно сказываются на состоянии здоровья и в целом качества жизни собственников жилья. Администрации Игринского района предложили устранить нарушения.

Сделали замечания и управляющей компании, обслуживающей дом. Её сотрудники вовремя не убирают снег, в результате сугроб с крыши упал на козырек над входом в подвальное помещение.