США. Пользователи сети выяснили, когда выйдет в эфир первая серия седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Как пишет Росбалт, первый эпизод поклонники увидят 25 июня 2017 года.

Такая дата появилась на портале IMDb, который ранее опубликовал список эпизодов очередного сезона сериала. Позже дата выхода пропала с портала.

Седьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти, однако каждый из них по масштабам и бюджету превзойдет все предыдущие серии.

Ранее сообщалось, что съемки восьмого, заключительного, сезона «Игры престолов» начнутся в сентябре 2017 года. Предполагается снять шесть серий, которые выйдут на экраны в 2018 году.