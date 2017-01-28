Санкт-Петербург. Около 2 тыс. человек в Санкт-Петербурге выступили против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Акция протеста прошла на Марсовом поле, отмечает Интерфакс.

В ходе акции депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объявил о создании общественного движения в защиту Исаакиевского собора. Противники передачи собора подчеркивают, что намерены проводить новые акции.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования Русской православной церкви, сославшись на экономические соображения.