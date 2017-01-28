Ижевск. Удмуртия. Советником главы Удмуртии Александра Соловьева по вопросам агропромышленного комплекса станет Евгений Родичкин. Как сообщается на сайте правительства Удмуртской Республики, соответствующий указ уже подписан.

«Назначить Родичкина Евгения Валентиновича 1 февраля 2017 года на должность советника Главы Удмуртской Республики по вопросам агропромышленного комплекса на срок полномочий Главы Удмуртской Республики», - говорится в документе, под которым стоит подпись Александра Соловьева.

Стоит отметить, что ранее Родичкин занимал пост начальника Управления комплексного развития АПК КОМОС ГРУПП.