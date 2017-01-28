Вашингтон. США. Огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля. Специалисты NASA обнаружили небесное тело под кодом 2016 WF9 еще в 2016 году, отмечает РГ.

Размеры астроида составляют от 500 м до 1 км в поперечнике.

Астроном Дамир Демин утверждает, что астероид несется прямо к Земле. По его словам, при столкновении с планетой возникнет гигантская волна «мегацунами» и погибнут целые города, но NASA замалчивает опасность. Астроном также утверждает, что объект WF9 в октябре покинул систему Нибиру.

Между тем в NASA утверждают, что астероид пройдет в 51 млн км от Земли и в обозримом будущем не будет представлять опасности для нашей планеты.