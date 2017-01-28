Москва. Вдова Владимира Зельдина – Иветта Капралова – скончалась через три месяца после его смерти. Как пишут Дни, о её кончине сообщил актер Станислав Садальский.

«Они поженились почти пятьдесят лет назад, когда Иветта училась на факультете журналистики МГУ. Она считалась одной из главных красавиц факультета, и новость о том, что Капралова выходит замуж за актера Владимира Зельдина, который старше ее почти в два раза, стала настоящей сенсацией», - написал Садальский.

Иветта Капралова долгие годы работала редактором в Бюро пропаганды советского киноискусства. Она помогала киноактерам, испытывавшим сложности: организовала творческие встречи, учила правильно преподносить свой образ. Также она была организатором и ведущей концертов звезд советской эстрады. Замуж за Зельдина вышла в 1964 году и прожила с ним более 50 лет.

Напомним, Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность. Владимиру Михайловичу был 101 год.