Италия. Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони предъявили обвинения в подкупе свидетелей по «делу Руби». Как сообщает Газета, в миланском суде прошли первые слушания после того, как следствие обнародовало новые данные.

«Дело Руби» - судебный процесс против Берлускони, обвиненного в пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Рассмотрение дела по существу с привлечением самого Берлускони и свидетелей обвинения начнется 5 апреля.

Ранее сообщалось, что согласно материалам расследования Берлускони поручал своему бухгалтеру Джузеппе Спинелли передавать наличные деньги свидетельницам за то, чтобы они лгали в суде в ходе процесса по «делу Руби».