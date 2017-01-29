Ижевск. Удмуртия. Главным событием Всемирного дня пельменя в Ижевске в 2017 году станет установление рекорда на самое большое число съеденных пельменей в одном месте. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии.

В этом году фестиваль стартует 1 февраля и продлится 12 дней. Заявки на участие в нем подали 11 заведений общественного питания. В первый день Всемирного дня пельменя здесь пройдут мастер-классы по приготовление блюд из пельменей, кроме того, в них будет действовать специальное «пельменное» меню.

«Главным событием фестиваля станет установление рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте». Подсчет будет производиться с 11 до 17 часов в каждой точке продажи готовой пельменной продукции. Фиксировать результаты приглашен эксперт международной книги рекордов «Интеррекорд», - сообщают организаторы.

Рекордное поедание пельменей запланировано на 11 февраля. С 16:00 по местному времени на центральной площади Ижевска начнется награждение победителей соревнований и онлайн-конкурсов, а также пройдет вручение премии «Золотой пельнянь» и состоится розыгрыш годового запаса пельменей. После этого организаторы мероприятия и представитель книги «Интеррекорд» объявят результаты по установлению рекорда.

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