Дружники Здрой. Республика Польша. Российские биатлонисты в воскресенье, 29 января, завоевали золото смешанной эстафеты (2х6 км плюс 2х7,5 км) на чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает «Интерфакс».

В составе российской команды выступали Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 26 секунд, допустив при этом шесть неточных выстрелов.

На втором месте оказались норвежцы, отставшие от россиян на 36,4 секунды и промахнувшиеся девять раз. «Бронза» досталась команде Украины, не счету которой шесть промахов, один штрафной круг и отставание от лидеров в 37,1 секунду.

Ранее в воскресенье сборная России в составе Дарьи Виролайнен и Евгения Гараничева выиграла супермикст.

Смешанная эстафета завершила программу континентального чемпионата. Российские биатлонисты стали победителями в командном зачете чемпионата Европы, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

«Наибольшего успеха достигли Александр Логинов и Ирина Старых, завоевавшие по три награды высшего достоинства. Кроме того, на счету Логинова есть одна серебряная медаль, а у Старых - одна бронзовая», - сообщает «Интерфакс».