Нью-Йорк. США. Уроженка Ижевска, пианистка Ася Корепанова выступит на сцене концертного зала Карнеги-холл в Нью-Йорке вместе с симфоническим ансамблем Новой Англии (The New England Symphonic Ensemble). Об этом артистка написала на своей странице в Фейсбуке.

Артистка представит программу под названием «Хоральные фантазии Бетховена». Выступление состоится 18 февраля.

I am honored to debut at Carnegie Hall's Stern ...

Карнеги-холл – концертный зал в Нью-Йорке, расположенный на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхеттена. Одна из самых престижных в мире площадок, где исполняется классическая музыка. В современном Карнеги-холле устраивают также концерты джазовой и легкой музыки.