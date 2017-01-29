Амстердам. Нидерланды. Следователи Нидерландов не смогли расшифровать данные с радаров, предоставленные Москвой для расследования авиакатастрофы малазийского «Боинга» рейса MH17, рухнувшего на территории Украины. Об этом пишут «Известия».

Австрийское издание Standart опубликовало цитату представителя прокуратуры Нидерландов, который заявил, что предоставленная Россией информация не соответствует международным стандартам.

«Необходима дополнительная информация для того, чтобы хорошо понимать, что изображено на радиолокационных снимках», - пояснил представитель государственного обвинения.

Он также сказал, что прокуроры отправили в Москву дополнительный запрос о предоставлении данных.

В сентябре прошлого года совместная следственная группа опубликовала предварительные доклад, в котором, в качестве причина катастрофы указано, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» рядом с населенным пунктом Первомайское. По мнению следователей, эта область на момент крушения малазийского «Боинга» контролировалась ополченцами непризнанных Луганской и Донецкой народных республик.

Специалисты концерна «Алмаз-Антей», на котором производят эти ЗРК, провели испытания, результаты которых показали, что снаряд выпустили из района населенного пункта Зарощенское, подконтрольного на момент трагедии Киеву.