Санкт-Петербург. Жительнице северной столицы России пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от грабителя, напавшего на нее с ножом. Об этом сообщается в воскресенье, 29 января, на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел утром, 21 января, в подъезде одного из домов по 3-ей линии Васильевского острова. Преступник напал на девушку 1987 года рождения, ударил ее ножом не менее 20 раз, после чего похитил ее документы и имущество на сумму более 100 тыс. рублей. От смерти петербурженку спасло то, что она активно сопротивлялась преступнику, а затем притворилась мертвой.

Нападавшего задержали через 7 дней в Воронеже. Им оказался ранее судимый уроженец Приморского края 1992 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «з» и части 2 статьи 105 УК РФ («убийство»), а также части 2 статьи 162 УК РФ («разбой»).