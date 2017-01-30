Ижевск. Удмуртия. Ижевские школьники и студенты смогут пользоваться проездными на трамвай в троллейбусе и наоборот. Как сообщат пресс-служба ИжГЭТ, услуга станет доступна с 1 февраля.

«Возможность оплачивать проезд транспортной картой, пополненной на трамвай, в троллейбусе (и наоборот) стала доступной для пользователей общегражданских электронных проездных еще в апреле 2016 года. Сегодня такая возможность появилась и у обладателей школьных и студенческих проездных», - говорится в сообщении.

Новую услугу подключат автоматически ко всем действующим школьным и студенческим транспортным картам.

Напомним, что проездной на 2 вида транспорта стоит 370 рублей для школьников и 820 рублей для студентов, на 1 вид - 330 и 730 рублей.