Ижевск. Удмуртия. 50-летний юбилей празднует заместитель руководителя администрации главы и правительства Удмуртии, начальник государственно-правового управления Владислав Поджаров. Родился он 30 января 1967 года.

26 января ему объявил благодарность «за достигнутые трудовые успехи и безупречную государственную гражданскую службу» глава республики Александр Соловьев.

Вместе с Поджаровым в этот день поздравления принимает заместитель министра образования и науки региона Елена Бусыгина. Ей в этот день исполнилось 48 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам новых, важных успехов в труде, любви, семейного благополучия и крепкого здоровья для воплощения мечт.