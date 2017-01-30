Поклюка. Словения. Биатлонист из Удмуртии Никита Лобастов занял 5 место на этапе юниорского кубка IBU. Как сообщает пресс-служба союза биатлонистов России, стреляющий лыжник отстал от лидера Никиты Поршнева на 34,5 секунды.

Отметим, что Лобастов по ходу 10-километровой спринтерской гонки Лобастов не допустил промахов на огневых рубежах.

Второе место занял еще один россиянин Игорь Малиновский. Он проиграл Поршневу на финише 10 секунд. «Бронза» досталась Игорю Карлюку из Беларуси. В десятке лучших оказались еще двое членов биатлонной сборной России Кирилл Стрельцов и Александр Насекин. Они заняли 4 и 6 места соответственно.

Отметим, что Никита Лобастов выступит на чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет с 1 по 5 февраля в чешском Нове Место.