Ижевск. Удмуртия. В народе 30 января отмечают день Антона и день Антонины. Говорят: «Антонина – зиме половина». Как пишет Astromeridian, этот день был своеобразным переломным моментом, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода, и, вполне возможно, что крестьянину пришлось бы столкнуться с суровыми буднями, связанными с нехваткой припасов и корма для скота.

Однако люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.

В старину именно в день 30 января старались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь 30 января дойти до дома таким образом и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не пробрались в дом.

Народные приметы на 30 января:

1. Если на Антона устанавливалась теплая погода, то на следующий день ударят сильные морозы. «Антон хитер со всех сторон» - такая пословица существовала в старину.

2. На Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна и угощали ими детей – чтобы быстрее лето наступило, ведь колобки символизировали солнце.

3. Если весь день 30 января была оттепель – жди ранней весны и хорошего улова рыбы. А вот осадков весной почти не будет.

4. Если солнце 30 января показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.

5. Идет снег – будет поздняя весна.

6. Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут долгими и сильными.

7. Лиса легла на снег – будут холода. Громкий щебет синиц утром 30 января также предвещает похолодание.

8. Если месяц лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

9. У месяца 30 января рога крутые – погода будет солнечной и морозной.

10. Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.

11. Ясный и безветренный день 30 января – жди похолодания

12. Если человек родился 30 января, то он отличается веселым нравом. В качестве талисмана ему рекомендуют носить амулет с александритом или хризобериллом.