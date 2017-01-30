Манила. Филиппины. Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла француженка. Как сообщает Газета.ру, 24-летняя «Мисс Франция» Ирис Миттенар обошла 85 других участниц.

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65-ый конкурс на звание «Мисс Вселенная» проходил в Маниле, столице Филиппин, которая принимала мероприятие уже в третий раз.

Второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третье — «Мисс Колумбия» Андреа Товар.

Портал fresher.ru пишет, что ведущими трансляции стали Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону «Мисс Колумбия». Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, «Мисс Филиппины».

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Ноэлия Фрейре из Испании

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Мариам Хабач из Венесуэлы