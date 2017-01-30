  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
Водитель, выложивший в сеть скандальный ролик с участием сотрудника ГИБДД Удмуртии, 25 раз нарушал ПДД

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Француженка получила титул «Мисс Вселенная»

24-летняя Ирис Миттенар стала победительницей конкурса, прошедшего на Филиппинах.

Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
Фото:fresher.ru
мода, конкурс, конкурс красоты


09:07 30.01.2017

Манила. Филиппины. Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла француженка. Как сообщает Газета.ру, 24-летняя «Мисс Франция» Ирис Миттенар обошла 85 других участниц.

Card

65-ый конкурс на звание «Мисс Вселенная» проходил в Маниле, столице Филиппин, которая принимала мероприятие уже в третий раз.

Второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третье — «Мисс Колумбия» Андреа Товар.

Портал fresher.ru пишет, что ведущими трансляции стали Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону «Мисс Колумбия». Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, «Мисс Филиппины».

Card

Ноэлия Фрейре из Испании

Card

Мариам Хабач из Венесуэлы

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Депутаты Госдумы от Удмуртии: о капитальном ремонте и детях войны

31.01.2017 19:34 Андрей Исаев, Валерий Бузилов и Алексей Загребин рассказали о законопроектах, которые принимают и рассматривают в госуда... >>

Удмуртия в минуту: решение по инспектору ГИБДД и эвакуация автомобилей в Ижевске

31.01.2017 19:00 Видеообзор самых интересных и важных новостей республики за одну минуту.

>>

Портреты Путина и Трампа выгравировал на зубах житель Сочи

31.01.2017 19:00 Мужчина поделился, сколько стоит такая услуга. >>

Кислород обнаружили на Луне

31.01.2017 18:21 Он начал поступать туда из атмосферы Земли. >>

В Удмуртии начнется работа над внешним видом регистратур и поликлиник

31.01.2017 18:19 Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. >>

Полтриллиона рублей получила Москва от туризма в 2016 году

31.01.2017 18:16 Причины результатов рассказал мэр столицы Сергей Собянин. >>

Депутат Госдумы Валерий Бузилов провел прием граждан в Ижевске

31.01.2017 18:14 Жителей беспокоят вопросы ремонта дорог, пенсии, отсутствия общественного транспорта в одном из районов города и ряд дру... >>

Съемки второй части «Аватара» начнутся в августе

31.01.2017 17:16 Режиссер Джеймс Кэмерон написал сценарии пяти серий истории. >>

Напоивший 3-летнего сына алкоголем житель Челябинской области предстанет перед судом

31.01.2017 17:08 В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. >>

Житель Воткинска пытался ограбить финансовое учреждение с помощью муляжа взрывного устройства

31.01.2017 16:27 Мужчину задержали в районе центрального городского рынка бойцы Росгвардии. >>

Более 150 горняков эвакуировали в Донецке из обесточенной после обстрелов шахты

31.01.2017 16:07 Из-за обстрелов с украинской стороны шахта имени Засядько была обесточена. >>

Полиция заинтересовалась роликом с танцующими на фоне Вечного огня студентами в Орехово-Зуево

31.01.2017 16:05 Несколько молодых людей устроили танцы около Вечного огня. >>

Заведующую можгинского детского сада может отправится за решетку на 6 лет за хищение бюджетных денег

31.01.2017 15:46 Уголовное дело направили в суд. >>

Более 24 тысяч обращений поступило в центры обслуживания потребителей филиала «Удмуртэнерго» за год

31.01.2017 15:45 Это почти на 3 тыс. обращений больше, чем в 2015 году. >>

Жителя Завьяловского района Удмуртии заподозрили в сексуальном насилии над 11-летней девочкой

31.01.2017 15:25 Сейчас следователи проводят проверку о возможной причастности злоумышленника к другим преступлениям. >>

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых перевели на медобследование в «Матросскую тишину»

31.01.2017 15:09 Медики оценивают состояние политика как удовлетворительное. >>

Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»

31.01.2017 15:02 У интернет-пользователей возникли ассоциации с едой. >>

В ночь с 1 на 2 февраля на участке улицы 10 лет Октября в Ижевске запретят парковку

31.01.2017 15:00 На участке дороги установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». >>

В Удмуртии водитель трактора погиб после столкновения с «Мерседесом»

31.01.2017 14:37 Авария произошла в Дебесском районе республики. >>

Минфин предложил обесценить рубль на 10 процентов

31.01.2017 14:15 Необходимость данной меры в ведомстве объяснили состоянием федерального бюджета. >>

В Удмуртии из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 4 детсада и 1 школу

31.01.2017 14:15 Санитарные врачи зафиксировали превышение сезонных показателей уровня заболеваемости в 14 районах республики и в 3 город... >>

Одно из крупнейших логистических предприятий Удмуртии отмечает юбилей

31.01.2017 14:10 За 2016 год компания «КОМОС-Логистика» успела 263 раза объехать вокруг земли. >>

ГИБДД Удмуртии обратилась в прокуратуру после нарушений, выявленных при составлении контракта по очистке дорог

31.01.2017 13:50 Также на администрацию города наложили 6 штрафов из-за неочищенных улиц. >>

Бен Аффлек отказался снимать «Бэтмена»

31.01.2017 13:37 Уже появились претенденты на режиссёрское кресло картины. >>

Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады

31.01.2017 13:25 Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. >>

Водитель, выложивший в сеть скандальный ролик с участием сотрудника ГИБДД Удмуртии, 25 раз нарушал ПДД

31.01.2017 13:03 Мужчина четыре раза превышал скорость более чем на 60 км. ч. >>

Белые тигры напали на сотрудника цирка в Волгограде

31.01.2017 13:00 Инцидент произошел после того, как 24-летний мужчина залез в клетку к животным. >>

Volkswagen стал лидером мирового авторынка в 2016 году

31.01.2017 12:34 Компания продала 10,3 млн машин по всему миру. >>

Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина

31.01.2017 12:19 Сравнение цен на билеты на московском направлении из аэропорта Ижевска и соседних регионов. >>

«Яндекс» начнет продавать билеты на междугородные автобусы

31.01.2017 12:00 Их будут реализовывать более чем на 10 тыс. направлений. >>

203 горняка застряли в шахте из-за обстрелов в Донецке

31.01.2017 11:34 Сейчас решается вопрос об их эвакуации. >>

Следователи не нашли преступления в действиях полицейского из Удмуртии, направившего на водителя пистолет

31.01.2017 11:04 Причиной инцидента стало поведение автолюбителя, отказавшегося показать права и выйти из машины. >>

Стандарт школьной формы создадут в России

31.01.2017 11:00 Инструкции по пошиву даст производителям Минпромторг. >>

Бойскауты США начали принимать детей-трансгендеров

31.01.2017 10:34 Ранее организация руководствовалась только информацией из свидетельства о рождении, чтобы определить пол. >>

Прокуратура потребовала от властей Ижевска отремонтировать подземный переход

31.01.2017 10:20 Речь идет об объекте, расположенном на остановке «Электротехника в быту». >>

Литва отказалась от претензий на Калининградскую область

31.01.2017 10:00 В МИДе страны заявили, что регион – неотъемлемая часть России. >>

Житель Увы погиб, пытаясь растопить печь бензином

31.01.2017 09:57 Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. >>

Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде обыграли «МБА»

31.01.2017 09:27 Команда из столицы Удмуртии располагается на 7 месте в Суперлиге-1. >>

Исполняющая обязанности генпрокурора США потеряла работу из-за отказа выполнять указ Трампа

31.01.2017 09:00 Салли Йейтс заявила, что считает иммиграционный указ главы государства незаконным. >>

Житель Можги может отправиться за решетку на два года из-за уклонения от воинской службы

31.01.2017 09:00 Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР. >>

В Еврейской автономной области России ввели сборы за снег и дождь

31.01.2017 08:53 Новая строка появилась в счетах от местного «Водоканала». >>

Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «АГУ-АДЫИФ»

31.01.2017 08:30 Встреча, проходившая в Майкопе завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяек паркета. >>

«Фантастический репортаж из 2040 года»: концепцию развития Генеральского дома представили в Ижевске

31.01.2017 08:00 О планах рассказала директор Музея Ижевска Марина Рупасова. >>

Знаки Удмуртии: пляски ведьм и мужская слабость

31.01.2017 07:30 Народные приметы на вторник, 31 января. >>

Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»

31.01.2017 07:00 Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне. >>
 



.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
31.01.2017 13:25
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. >>


Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
31.01.2017 12:19
Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
Сравнение цен на билеты на московском направлении из аэропорта Ижевска и соседних регионов.... >>


Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде обыграли «МБА»
31.01.2017 09:27
Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде обыграли «МБА»
Команда из столицы Удмуртии располагается на 7 месте в Суперлиге-1. >>


Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
31.01.2017 07:00
Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.... >>


В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
30.01.2017 17:51
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
В будущий центр закупили оборудование на 33,5 млн рублей и тут... >>


Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске
30.01.2017 11:59
Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. >>


Двухэтажный дом сгорел на переулке Инкубаторном в Ижевске
30.01.2017 09:35
Двухэтажный дом сгорел на переулке Инкубаторном в Ижевске
Площадь пожара составила 100 кв. м. >>


Следователи Ижевска начали проверку после падения мужчины из окна многоэтажки
27.01.2017 10:10
Следователи Ижевска начали проверку после падения мужчины из окна многоэтажки
Случай произошел на улице Ворошилова в Ижевске. >>


Более 2 млн рублей задолжала нефтегазовая компания Удмуртии своим работникам
27.01.2017 09:00
Более 2 млн рублей задолжала нефтегазовая компания Удмуртии своим работникам
Среди потерпевших 33 служащих. >>




Популярное


Популярное
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
27.01.2017 19:35
Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
Сам же артист считает себя нормальным. >>


Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
28.01.2017 19:51
Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
Иветта Капралова прожила с актером более 50 лет. >>


Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
27.01.2017 18:39
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
Двое сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте отправились в профилактический рейд и не вернулись.... >>


Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
26.01.2017 18:13
Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
Малыш и его мать получили травмы. >>


Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
28.01.2017 12:37
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
Сотрудники ГИБДД остановили машину за нарушение ПДД. >>


Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
26.01.2017 17:00
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
Оператор связи внедрил несколько новых услуг. >>


Россияне назвали размер приемлемой пенсии
27.01.2017 09:26
Россияне назвали размер приемлемой пенсии
Больше трети опрошенных считают нормальной выплату в размере 20-30 тыс. рублей. >>


Женщину с инсультом в Перми приняли за пьяную и три часа возили в автобусе
25.01.2017 14:32
Женщину с инсультом в Перми приняли за пьяную и три часа возили в автобусе
Спасти ее не удалось. >>


Жительница Петербурга притворилась мертвой, чтобы спастись от грабителя
29.01.2017 20:49
Жительница Петербурга притворилась мертвой, чтобы спастись от грабителя
Преступник 20 раз ударил женщину ножом и похитил у нее... >>




Популярное
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
30.01.2017 09:07
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
24-летняя Ирис Миттенар стала победительницей конкурса, прошедшего на Филиппинах. >>


Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
28.01.2017 18:52
Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
Столкновение с небесным телом грозит планете «мегацунами». >>


Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
27.01.2017 19:44
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
Мужчина в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что властям Украины пора подумать о развитии экономике,... >>


Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
26.01.2017 11:42
Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
Полиция просит очевидцев предоставить следствию видео. ... >>


Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
28.01.2017 12:11
Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
В последний год своей жизни артист тяжело болел. >>


Ученые назвали причину «эпидемии зомби» в США
26.01.2017 19:03
Ученые назвали причину «эпидемии зомби» в США
Виной всему оказались синтетические наркотики, образцы которых медикам удалось точно изучить впервые. ... >>


Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
29.01.2017 14:58
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
Погибший перелез через забор и приблизился к животному, которого в этот момент кормил смотритель. >>


Бездомные захватили дом российского олигарха в Лондоне
27.01.2017 13:11
Бездомные захватили дом российского олигарха в Лондоне
В особняке бомжи устроили штаб «американского антиправительства в изгнании». >>


Самолет разбился на глазах у тысяч зрителей во время авиашоу в Австралии
27.01.2017 10:49
Самолет разбился на глазах у тысяч зрителей во время авиашоу в Австралии
По информации полиции, за штурвалом находился опытный пилот. >>




Обсуждаемое
Депутаты Госдумы от Удмуртии: о капитальном ремонте и детях войны
31.01.2017 19:34
Депутаты Госдумы от Удмуртии: о капитальном ремонте и детях войны
Андрей Исаев, Валерий Бузилов и Алексей Загребин рассказали о законопроектах,...>
1 комментарий
В Удмуртии начнется работа над внешним видом регистратур и поликлиник
31.01.2017 18:19
В Удмуртии начнется работа над внешним видом регистратур и поликлиник
Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения...>
2 комментария
Заведующую можгинского детского сада может отправится за решетку на 6 лет за хищение бюджетных денег
31.01.2017 15:46
Заведующую можгинского детского сада может отправится за решетку на 6 лет за хищение бюджетных денег
Уголовное дело...>
1 комментарий
Минфин предложил обесценить рубль на 10 процентов
31.01.2017 14:15
Минфин предложил обесценить рубль на 10 процентов
Необходимость данной меры в ведомстве объяснили состоянием федерального бюджета....>
2 комментария
ГИБДД Удмуртии обратилась в прокуратуру после нарушений, выявленных при составлении контракта по очистке дорог
31.01.2017 13:50
ГИБДД Удмуртии обратилась в прокуратуру после нарушений, выявленных при составлении контракта по очистке дорог
Также на администрацию...>
1 комментарий
В Удмуртии из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 4 детсада и 1 школу
31.01.2017 14:15
В Удмуртии из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 4 детсада и 1 школу
Санитарные врачи зафиксировали превышение сезонных...>
1 комментарий
Водитель, выложивший в сеть скандальный ролик с участием сотрудника ГИБДД Удмуртии, 25 раз нарушал ПДД
31.01.2017 13:03
Водитель, выложивший в сеть скандальный ролик с участием сотрудника ГИБДД Удмуртии, 25 раз нарушал ПДД
Мужчина четыре раза превышал...>
1 комментарий
Следователи не нашли преступления в действиях полицейского из Удмуртии, направившего на водителя пистолет
31.01.2017 11:04
Следователи не нашли преступления в действиях полицейского из Удмуртии, направившего на водителя пистолет
Причиной...>
9 комментариев
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
30.01.2017 17:51
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
В будущий центр закупили оборудование...>
1 комментарий
Удмуртия может получить от Москвы 1,475 млрд рублей на реконструкцию аэропортового комплекса Ижевска
30.01.2017 15:35
Удмуртия может получить от Москвы 1,475 млрд рублей на реконструкцию аэропортового комплекса Ижевска
Еще 1,107 млрд рублей в эту работу...>
6 комментариев
Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске
30.01.2017 11:59
Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации....>
1 комментарий
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского...>
1 комментарий

Афиша Ижевска

Стас Михайлов с программой «Если завтра будет солнце»
Концерт
Стас Михайлов с программой «Если завтра будет солнце»
Спектакль «Между небом и землей»
Спектакли
Спектакль «Между небом и землей»
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»