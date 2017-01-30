Тбилиси. Грузия. Грузинская сторона не исключила возможности восстановления дипломатических отношений с Россией. Как пишут Известия, об этом сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Он не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня. По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил Зураб Абашидзе, у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля».

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

«Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать, - отметил он. - Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси. Тем временем, как было изначально условлено между мной и Зурабом Абашидзе, мы прилагаем усилия по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений. Таких сфер немало - торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран».