Ижевск. Удмуртия. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2017» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится в субботу, 4 февраля.

Участниками соревнований станут более 11 тыс. человек в 36 регионах. В Ижевске участниками конькобежных стартов станут 500 любителей физкультуры и спорта.

«Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на любые модели коньков (не обязательно беговые)», - говорится в сообщении.

Дистанции состязаний – 50 м (1,2 и 3 группы) и 100 м (4,5 и 6 группы). Победителей будут определять в 6 группах:

1-я группа - учащиеся 1-2 классов школ;

2-я группа - учащиеся 3-5 классов школ;

3-я группа - учащиеся 6-8 классов школ;

4-я группа - учащиеся 9-11 классов школ;

5-я группа - мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения;

6-я группа - мужчины и женщины 1990 года рождения и старше.

Регистрация участников пройдет с 1 по 3 февраля (10:00 - 18:00) в АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд», а также в день проведения соревнований 4 февраля, (с 8:30 – 11:00) на стадионе «Динамо».

Соревнования будут проходить на стадионе «Динамо», начало - в 11:00.