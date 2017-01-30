Ижевск. Удмуртия. Двухэтажный дом сгорел на переулке Инкубаторном в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, площадь пожара составила 100 кв. м.

Известно, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20:35, 29 января. К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

В итоге, пожар локализовали в 20:45, а ликвидировали спустя 5 минут. Никто из людей не пострадал.

Спасатели напоминают, что телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.