Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» перейдет на работу в три смены из-за роста производства стрелковой продукции высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента. Как сообщает пресс-служба предприятия, штат основного производственного персонала вырастет в связи с этим на 30 процентов.

«Решение об увеличении штата сотрудников концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов, - рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко. - Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены».

Отметим, что переход на работу в три смены позволит предприятию создать 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Сотрудников будут набирать в производственные подразделения по таким основным и вспомогательным рабочим специальностям, как наладчик, шлифовщик, инструментальщик, фрезеровщик, штамповщик, оператор станков и другие.

Отметим, что по итогам 2016 года среднесписочная численность персонала предприятия составила около 6,5 тыс. человек.