Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в поисках способов развязать третью мировую войну. Об этом пишет «Интерфакс».

Маккейн и Грэм, как и сам Трамп, являются членами Республиканской партии. Ранее оба раскритиковали указ американского лидера об ограничении миграции.

«Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно. Они, к сожалению, очень слабы в вопросе об иммиграции. Сенаторам стоит сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), нелегальной иммиграцией и обеспечении безопасности границ, а не искать способы начать третью мировую войну», - написал Трамп в твиттере.

Donald J. Trump on Twitter

Donald J. Trump on Twitter

Указ Трампа, который приостанавливает программу приема беженцев на 120 дней и на неоправленный период лишает сирийских беженцев возможности въезда в страну, вызвал волну критики в США.

В документе, подписанном американским лидером, сказано, что количество беженцев из других стран будет ограничено на уровне 50 тыс. человек. По мнению Маккейна и Грема, указ Трампа приведет к активизации террористов, а не к усилению безопасности внутри США.