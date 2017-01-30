Дебесы. Удмуртия. Менеджеру ООО «НГК» грозит штраф до 100 тыс. рублей за незаконное размещение труб на сельскохозяйственных землях Дебесского района. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Площадь участка, который использовался не по назначению, составляла 4 га. Эта земля для сельскохозяйственного производства была передана в субаренду ООО «НГК» сроком на 10 лет.

После осмотра участка установлено, что надел был покрыт снежным покровом высотой от 20 до 40 см, здесь же был расположен штабель из труб. Большая часть поля очищена от снега и подготовлена площадка. В день осмотра осуществлялась выгрузка и укладка труб в новый штабель.

Остальная часть сельхозземли, которая не занята трубами, заросла сорняком.

Свидетели рассказали, что трубы здесь складируют уже 2 года, а также о том, что деятельность, связанная с производством сельскохозяйственной продукции, за это время не осуществлялась.

По результатам контрольного мероприятия в отношении ведущего менеджера ООО «НГК» составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП России. Должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей.