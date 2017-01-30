Алма-Ата. Казахстан. Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде, которая проходит в эти дни в Казахстане. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Нечаевская.

30 января спортсменки выявляли сильнейшую в 5-километровой гонке классическим стилем.

Васильева пробежала трассу за 14 минут и 8 секунд. Нечаевская, представляющая в параллельном зачете Татарстан и Волгоградскую область, отстала от представительницы Удмуртии на 13,3 секунды. Бронза досталась Анне Шевченко из Казахстана.



Завтра, 31 января, пройдет гонка преследования на 5 км свободным стилем. Стартовый протокол будет сформирован по сегодняшней гонке, таким образом под первым и вторым номером на дистанцию уйдут наши спортсменки.