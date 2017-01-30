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Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Нечаевская.

Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде
Фото:vk.com/ztb_kz
спорт, Ижевск, Универсиада, Казахстан, Удмуртия, лыжи


10:26 30.01.2017

Алма-Ата. Казахстан. Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде, которая проходит в эти дни в Казахстане. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Нечаевская.

30 января спортсменки выявляли сильнейшую в 5-километровой гонке классическим стилем.

Васильева пробежала трассу за 14 минут и 8 секунд. Нечаевская, представляющая в параллельном зачете Татарстан и Волгоградскую область, отстала от представительницы Удмуртии на 13,3 секунды. Бронза досталась Анне Шевченко из Казахстана.

Завтра, 31 января, пройдет гонка преследования на 5 км свободным стилем. Стартовый протокол будет сформирован по сегодняшней гонке, таким образом под первым и вторым номером на дистанцию уйдут наши спортсменки.

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