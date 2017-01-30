Корея. Бывший глава организации объединенных наций Пан Ги Мун может занимать государственные должности и даже баллотироваться в президенты Кореи. К такому выводу пришла исследовательская группа парламента Южной Кореи, сообщает «Газета.ру».

Специальная группа изучила резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики Пан Ги Муна говорили, что тот не может претендовать на президентский пост. Оказалось, что в тексте документа используются слова «желательно», которые не закрывают политическую карьеру Пан Ги Муну.

«Документ ООН подчеркивает, что бывшему генсеку организации, который выступал как доверенное лицо множества государств, не желательно занимать правительственный пост», - говорится в сообщении.

В парламенте Южной Кореи уточнили, что если политик захочет баллотироваться на пост главы государства, ему придется доказать, что его опыт работы в ООН не скажется негативно на интересах страны.