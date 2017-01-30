Ижевск. Удмуртия. 396 млн рублей выделят Удмуртии в 2017 году из федерального и регионального бюджетов на благоустройство региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ республики.

273 млн рублей из федерального бюджета и 122 млн рублей из регионального будут направлены на проект «Формирование комфортной городской среды» (это один из 11 приоритетных проектов федерального уровня, направленный на повышение качества жизни людей). Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе министерства, данные программа реализуется в Удмуртии впервые.

2/3 федеральных и региональных средств направят на благоустройство дворов населённых пунктов с численностью более тысячи человек. В Удмуртии – это 90 сельских муниципальных образований и 5 городов. Основным видом благоустройства будет являться асфальтирование дорог и пешеходных дорожек придомовых территорий, перечень которых органам местного самоуправления необходимо сформировать уже к 10 февраля.

1\3 средств проекта «Формирование комфортной городской среды», около 132 млн рублей планируется распределить между городами региона и отдельными райцентрами на благоустройство общественных пространств.