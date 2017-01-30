Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли труп 84-летнего мужчины. Тело обнаружили в траншее, где велись земельные работы по прокладке труб водоснабжения. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 23 января около 9:00 на улице Парковая. У мужчины на голове были повреждения.

По факту смерти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ»).

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.