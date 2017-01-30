Канада. Пять человек погибли во время стрельбы в канадской мечети. Как сообщает Lenta.ru, трагедия случилась в Исламском культурном центре в Квебеке.

Еще несколько человек получили ранения.

Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы. В тот момент в здании находились порядка 40 верующих. Нападавшие кричали «Аллах Акбар!»

По словам главы центра Мохаммеда Янги, сначала перестрелка была на первом этаже, а после преступники поднялись на второй этаж. Троих нападавших полицейским удалось задержать. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.