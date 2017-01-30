Ямал. На Ямале в тундровой зоне пропал 4-летний мальчик. Как пишет ИА Regnum, следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ребенок пропал 27 января в районе села Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа, около 14:00. Мальчик играл на улице, пока его мать занималась рядом с ним домашними делами.

«Когда женщина ненадолго отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, и поднялась снежная пелена. А, вернувшись к жилищу, она обнаружила, что сын исчез», - говорится в сообщении.

Мальчика сначала искали родственники, а после того как никого не нашли, они обратились в службу спасения. Пропавшего искали с 22:40 27 января.

«На момент исчезновения ребенка температура в данной местности составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду», - уточняется в сообщении.