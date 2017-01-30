США. В продажу поступил первый в мире летающих чехол для смартфона Selfly. Карманный беспилотник позволит делать фотографии с небольшой высоты и способен заменить селфи-палку, пишут «Известия».

В гаджет встроена 8-мегапиксельная камера, снимающая в режиме Full HD. Поэтому чехол для смартфона может заменить не только чехол, но и сам телефон.

Из недостатков – он обладает малой емкостью батареи в 650 мАч, полного заряда хватит всего на 5-7 минут записи в полете.

«Как чехол его можно использовать для любого современного смартфона с экраном не больше 6 дюймов», - уточняется в сообщении.

Сейчас гаджет продается в американских магазинах по цене от 79 до 100 долларов.