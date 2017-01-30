Москва. Дроны концерна «Калашников» будут патрулировать трубы всех 17 грансгазов «Газпрома». Как сообщает «Интерфакс», компания выбрала трех подрядчиков.

Устройства ижевского ООО «ЦСТ» (Zala Aero, входит в концерн «Калашников») будут работать на объектах 9 «трансгазов», в том числе ООО «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром трансгаз Краснодар», «Газпром трансгаз Ставрополь», «Газпром трансгаз Сургут». При стартовой цене в 102,946 млн рублей Zala вызвалась выполнить работу за 98,418 млн рублей (с НДС). За лот также боролись ООО «АФМ-Серверс», ОАО «Оргэнергогаз» (MOEX: OENG), АО «Промгазинжиниринг» и АО «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий».

«Газпром» также выбрал ОАО «Газпром космические системы» для патрулирования магистралей ООО «Газпром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром трансгаз Ухта» и «Газпром трансгаз Югорск». При стартовой цене в 157,06 млн рублей ГКС выиграла закупку с предложением в 139,784 млн рублей.

Третий контракт заключат с АО «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий» («НИИ СТТ» (завод «Эдельвейс»), который займется патрулированием газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», «Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Томск», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром трансгаз Чайковский». При стартовой цене в 126,871 млн рублей победитель запросил 112,914 млн рублей.

Протяженность ГТС «Газпрома» - более 170 тыс. км.

Ранее начальник департамента 121 «Газпрома» Михаил Сироткин отметил, что стоимость аренды одного дня вертолета с экипажем составляет примерно 1 млн рублей, беспилотник обходится в 4 раза дешевле.

С помощью дронов можно будет следить за наличием и техническим состоянием наземного оборудования линейной части, знаков обозначения газопроводов, получать информацию об аварийных и чрезвычайных ситуациях, о состоянии трубопроводов, вдоль трассовых проездов.

«Газпром» для охраны также использует вертолеты и конные патрули. Компания арендует лошадей в Дагестане для патрулирования двух газопроводов-отводов, свидетельствуют данные сайта госзакупок.