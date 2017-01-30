Ижевск. Удмуртия. Директор ижевской мебельной компании ООО «Глобус» присвоил более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия 61-летний мужчина с января по август 2014 года, используя свое служебное положение, сделал фиктивные счета-фактуры и товарные накладные. Затем он включил в налоговую декларацию сведения о несуществующих сделках и заявил налоговые вычеты. Также обвиняемый предоставил в налоговую фиктивные документы, на основании которых на счет фирмы перечислили деньги (налоговый вычет), которые директор потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

На имущество и деньги обвиняемого наложили арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.