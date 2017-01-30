Горячий Ключ. Краснодарский край. Сотрудник полиции на Кубани вытащил из ледяной воды мальчика, упавшего в строительный котлован. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, заместитель командира патрульно-постовой службы, майор Леван Мебония возвращался на работу с обеда.

Из-за забора он услышал крики о помощи. В это же время к нему подбежали двое мальчишек и сообщили, что на стройке тонет их друг. Полицейский проскочил через отверстие в заборе, и увидел, что в котловане, который вырыт вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил 11-летнего утопающего.

Спасенного школьника мужчина переодел в свою куртку и шапку, донес до отдела полиции, прибывшая «скорая» оказала мальчику необходимую помощь.