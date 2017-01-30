Воткинск. Удмуртия. Железобетонные перекрытия производственного здания ООО «Техника» обрушились в Воткинске. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Инцидент произошел в выходные дни. Это уже не первый подобный инцидент со зданием на улице Азина, 203а. Подобное происшествие произошло здесь 12 декабря прошлого года.

«После этого ремонт не проводился, что привело к дальнейшему обрушению перекрытий», - сообщают власти Воткинска.

Во время второго обрушения перекрытий никто не пострадал. В понедельник, 30 января, в администрации Воткинска состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, во время которого рассмотрят вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации объекта.